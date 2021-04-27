Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Между тем. Донбасс. Когда наступит мир 27.04.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Между тем
Между тем с Наталией Метлиной 27.04.2021. Донбасс. Когда наступит мир
27.04.2021 26.04.2021 22.04.2021 21.04.2021 20.04.2021 19.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 12.04.2021
Еще

Между тем с Наталией Метлиной - Донбасс. Когда наступит мир (27 Апреля 2021)

22 просмотра
2
0
Поделиться
Между тем
Между тем
Подписаться

Опубликовано: 28 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

США, Канада, Британия - кого еще попросит Владимир Зеленский помочь в Донбассе? Как ОБСЕ считает выстрелы? И чем вызвано молчание «Слуги народа» в ответ на призыв лидеров ДНР и ЛНР к честному и открытому разговору? Какие пункты Минских соглашений вызывают неприятие украинских властей? Встретится ли в Донбассе Нормандская четверка, и остались ли еще шансы на компромисс?

 

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной Донбасс. Когда наступит мир (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу