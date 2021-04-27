США, Канада, Британия - кого еще попросит Владимир Зеленский помочь в Донбассе? Как ОБСЕ считает выстрелы? И чем вызвано молчание «Слуги народа» в ответ на призыв лидеров ДНР и ЛНР к честному и открытому разговору? Какие пункты Минских соглашений вызывают неприятие украинских властей? Встретится ли в Донбассе Нормандская четверка, и остались ли еще шансы на компромисс?

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