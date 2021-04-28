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Между тем. США: чьи жизни имеют значение 28.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 28.04.2021. США: чьи жизни имеют значение
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Между тем с Наталией Метлиной - США: чьи жизни имеют значение (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Семь минут понадобилось присяжным, чтобы вынести вердикт полицейскому Дереку Шовену, задержавшему Джорджа Флойда. Виновен. Окончательный приговор судья огласит 16 июня. Сторонники  движения Black Lives Matter уже празднуют победу. Но не рано ли?

 

Дело о якобы убийстве афроамериканца многие воспринимают как показательный процесс над самой Америкой. Насколько справедлив приговор полисмену? Что это - триумф правосудия или фарс? Начнется ли в США расовая война? Где истоки движения  BLM, кто его идеологи и спонсоры, и почему в этой борьбе не только жизни, но и деньги имеют значение? Сегрегация наоборот: одним штурмовать Капитолий можно, а другим нет. Как темнокожие активисты переписывают американскую историю? Сколько денег готовы потребовать с государства потомки африканских рабов и чем «белый Иисус» не угодил BLM?

 

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