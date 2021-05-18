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Между тем. Украина: дело Медведчука 18.05.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 18.05.2021. Украина: дело Медведчука
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Между тем с Наталией Метлиной - Украина: дело Медведчука (18 Мая 2021)

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Опубликовано: 19 Мая 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Если генеральная прокуратура Украины не представит реальные доказательства вины главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь!» Виктора Медведчука, его дело может развалиться прямо в суде, а Незалежной грозит крупный международный скандал. Такое мнение высказал бывший генпрокурор Святослав Пискун.

 

Между тем, депутаты оппозиционной платформы призвали лидеров Евросоюза и Совет Европы обратить особое внимание на происходящее в Незалежной. Это политические репрессии, которые Зеленский и его окружение списывают на «издержки противостояния с Россией». Однако Брюссель и Вашингтон по-прежнему отмалчиваются.

 

Грозит ли Виктору Медведчуку реальный тюремный срок? Как любовь к России стала на Украине официальным преступлением? Из кого состоит «чертова дюжина» врагов Зеленского? И за кем еще придет СБУ? На связи со студией программы «Между тем» - премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.

 

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