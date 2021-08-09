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Между тем. Шпагат Зеленского: от Донбасса до Байдена 09.08.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 09.08.2021. Шпагат Зеленского: от Донбасса до Байдена
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Между тем с Наталией Метлиной - Шпагат Зеленского: от Донбасса до Байдена (9 Августа 2021)

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Опубликовано: 10 Августа 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Чем аукнется скандальный призыв Зеленского к русскоязычным жителям Донбасса? Как большое интервью президента Украины перечеркнуло все его предвыборные обещания? Случайно ли это интервью вышло в эфир за три недели до встречи с Джо Байденом? Что думают граждане многонациональной Незалежной о нацистской риторике «Слуги народа»? И как будет развиваться ситуация на юго-востоке Украины после неприкрытой угрозы Зеленского: «любишь русское - уезжай в Россию»?

 

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