Между тем с Наталией Метлиной

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16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о планах нарастить ядерный арсенал страны более чем на 40% - якобы из-за угроз со стороны России. Впервые с момента окончания холодной войны англичане намерены не разоружаться, а наращивать вооружения. На это переживающая экономический кризис Британия потратит беспрецедентную сумму в 58 миллиардов долларов.

Не являются ли поиски врага в лице России завесой от собственных проблем - конфликта с Еврокомиссией из-за невыполнения сделки по Brexit, скандалов в королевской семье, роста сепаратистских настроений в Шотландии и отказа 24 стран от оксфордской вакцины?

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