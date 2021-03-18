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Между тем. Чего боится Лондон 18.03.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 18.03.2021. Чего боится Лондон
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Между тем с Наталией Метлиной - Чего боится Лондон (18 Марта 2021)

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Опубликовано: 19 Марта 2021

Ведущие: Наталья Метлина

16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о планах нарастить ядерный арсенал страны более чем на 40% - якобы из-за угроз со стороны России. Впервые с момента окончания холодной войны англичане намерены не разоружаться, а наращивать вооружения. На это переживающая экономический кризис Британия потратит беспрецедентную сумму в 58 миллиардов долларов.

 

Не являются ли поиски врага в лице России завесой от собственных проблем - конфликта с Еврокомиссией из-за невыполнения сделки по Brexit, скандалов в королевской семье, роста сепаратистских настроений в Шотландии и отказа 24 стран от оксфордской вакцины?

 

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