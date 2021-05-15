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Центральное телевидение 15.05.2021

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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым 15.05.2021
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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (15 Мая 2021)

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Центральное телевидение
Центральное телевидение
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Опубликовано: 15 Мая 2021

Ведущие: Вадим Такменёв

Ученым впервые удалось зафиксировать наличие посмертной медитации. Получается, загробная жизнь существует? Украинский президент решил начать преследование оппозиции? Политикам Украины, которые выступают за налаживание отношений с Россией, будут вменять государственную измену? Байден снова решил включить печатный станок на полную мощность. Почему это негативно скажется на экономике России? Дачная трясина, загородное имущество постоянно требует кучи времени, средств и здоровья. Как прекратить это безобразие? Можно ли дачу сделать из высасывающей все соки дыры в стабильный источник дохода?

 

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