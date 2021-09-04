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Международная пилорама 04.09.2021

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Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном 04.09.2021
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Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном (4 Сентября 2021)

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Международная пилорама
Международная пилорама
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Опубликовано: 4 Сентября 2021

Ведущие: Тигран Кеосаян

В то время, как Америка забивает последний ржавый гвоздь в гроб здравого смысла, а бледные европейские поганки разбрасывают ядовитые споры русофобии, пока Штаты наводят тень толерантности на плетень инклюзивности, а европейский политкорректный кулик нахваливает свое русофобское болото, Тигран Кеосаян начинает новый сезон сатирически-хохмического проекта. Смотрите новые выпуски и вам не нужно будет следить даже за выпусками новостей.

 

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