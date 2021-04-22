Уроки русского. Заговор против заговора против нас 24.03.2021

Из-за изменения программ начальной школы дети сегодня повально не умеют и не любят читать, плохо считают, для них построить причинно-следственную связь — мука, прочитать книжку в 100 страниц — настоящий подвиг. Они на 70% страдают дислексией и дисграфией — пишут как курица лапой и с немыслимым количеством ошибок.



Высшее образование становится коммерческим, на поток ставится продажа дипломов в тех или иных вариантах. Отдельный бизнес — рынок репетиторства: уже практически не существует выпускников школы, родители которых не платят.



Впрочем, все это цветочки, ягодки пришли вместе с ЕГЭ. Каковы основные претензии к этому экзамену? Чего лишились дети, оказавшиеся на дистанте? Почему необходимо переосмыслить целесообразность цифровизации школ? И чем опасна форма гибридного обучения?

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