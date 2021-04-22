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Уроки русского. Дистант и дикость — два слова на «Д»: про образование в России 22.04.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 22.04.2021. Дистант и дикость — два слова на «Д»: про образование в России
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Дистант и дикость — два слова на «Д»: про образование в России (22 Апреля 2021)

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Уроки русского
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Опубликовано: 22 Апреля 2021

Ведущие: Захар Прилепин

Из-за изменения программ начальной школы дети сегодня повально не умеют и не любят читать, плохо считают, для них построить причинно-следственную связь — мука, прочитать книжку в 100 страниц — настоящий подвиг. Они на 70% страдают дислексией и дисграфией — пишут как курица лапой и с немыслимым количеством ошибок.


Высшее образование становится коммерческим, на поток ставится продажа дипломов в тех или иных вариантах. Отдельный бизнес — рынок репетиторства: уже практически не существует выпускников школы, родители которых не платят.


Впрочем, все это цветочки, ягодки пришли вместе с ЕГЭ. Каковы основные претензии к этому экзамену? Чего лишились дети, оказавшиеся на дистанте? Почему необходимо переосмыслить целесообразность цифровизации школ? И чем опасна форма гибридного обучения?

 

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