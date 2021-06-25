В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, как подогревается спрос на безнравственность в желании любым способом привлечь зрителей и клиентов. Какую прибыль приносит сотрудничество с блогерами, продвигающими «треш-контент» и откровенную глупость? Насколько всё это безопасно, и остались ли хоть какие-то моральные границы в погоне за прибылью? Эти и многие другие вопросы Никита Сергеевич поднимает в новом выпуске «Бесогона» под названием «Деньги не пахнут».

Смотрите онлайн БесогонTV Деньги не пахнут (25 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.